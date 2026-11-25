इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही के साथ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पतालों का पंजीयन, लाइसेंस और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद एक संस्थान महीनों तक ओपीडी चलाता रहा और मरीजों के ऑपरेशन भी होते रहे। विभागीय निरीक्षण व्यवस्था को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? क्या जिले के निजी अस्पतालों की नियमित जांच नहीं की जा रही थी? यदि जांच होती रही तो बिना लाइसेंस संचालित इस संस्थान पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निरीक्षण दल ने अपनी जांच और पालन प्रतिवेदन सीएमएचओ को सौंपा। संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर उसे विधिवत सील कर दिया।