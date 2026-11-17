इनमें स्टार आदर्श होम हेल्थ केयर सर्विसेस सोसायटी, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, महासमुंद शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा बेबी सिटरए केयर टेकर, नर्सिंग स्टॉफ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सिक्योरिटी गार्ड, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक एवं रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वींए 12वीं, स्नातक, बीएससी नर्सिंग एवं बीएससी कृषि उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।