CG Dhan Kharidi: महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, पहले दिन दो किसानों ने बेचा 338 कट्टा धान

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है। महासमुंद जिले में झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र से खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर किसानों ने परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना की। धान बेचने पहुंचे किसानों का फूल-माला पहनाकर और गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही उनका मुंह मीठा कराया गया। खरीदी शुरू होने से किसानों में उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।