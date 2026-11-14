महासमुंद में खड़े ट्रक से टकराई एंबुलेंस, उड़ गए परखच्चे, 2 महिलाओं की मौत और 3 घायल

बागबाहरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी ट्रक से किन परिस्थितियों में टकराई। हादसे के पीछे एंबुलेंस की तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या कोई अन्य वजह थी, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस हादसे में दो महिलाओं की मौत और तीन लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस की जांच और घायलों की स्थिति से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है।