Mahasamund News: सोना महंगा हुआ तो बदल गई ज्वेलर्स की नीयत, गिरवी रखे ग्रामीणों के जेवर गलाकर हड़पे

मामले की शुरुआत पीडि़त शनिलाल चौहान की शिकायत से हुई। उसने घरेलू जरूरतों के लिए अपनी पत्नी सावित्री चौहान की सोने की माला और कान के टॉप्स, कुल करीब 15 ग्राम वजन के आभूषण श्याम ज्वेलर्स में गिरवी रखे थे। इनकी कीमत लगभग 2 लाख 10 हजार रुपए बताई गई है। दो प्रतिशत मासिक ब्याज पर रकम उधार ली गई थी। जेवर जमा करते समय शनिलाल ने रसीद मांगी, लेकिन दुकान संचालकों ने इसकी जरूरत नहीं होने की बात कहते हुए पावती देने से इनकार कर दिया। पीडि़त उनकी बातों पर भरोसा कर फोन-पे के माध्यम से समय-समय पर ब्याज चुकाता रहा। 24 जून 2026 को वह गवाहों के साथ मूलधन और ब्याज की पूरी रकम लेकर जेवर छुड़ाने पहुंचा। लेकिन दुकान संचालकों ने समय अधिक हो जाने और सोना डूब जाने की बात कहकर उसे वापस लौटा दिया। उसके साथ दुव्र्यवहार भी किया गया। न तो उसकी रकम स्वीकार की गई और न ही गिरवी रखे आभूषण लौटाए गए।