Ambikapur News: मोबाइल खरीदने मां से मांगे पैसे, नहीं मिला तो बोला- मैं मर जाऊंगा, फिर दुर्ग-अंबिकापुर ट्रेन के सामने कूदा, हुई मौत

अंबिकापुर. सूरजुपर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 26 वर्षीय एक युवक ने सोमवार की सुबह अंबिकापुर-दुर्ग ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या (Suicide to cut by train) कर ली। वह घर से मरने की बात कहकर निकला था। ट्रेन के सामने कूदते देख परिजनों द्वारा उसे तत्काल घायलावस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल युवक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के लिए मां से पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं होने की बात कहकर मां ने इनकार कर दिया था। इसके बाद वह नाराज हो गया और मां से कहा कि वह मर जाएगा। इसके तत्काल बाद ही उसने ये कदम उठा लिया।