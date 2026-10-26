Athlete Animesh Kujur: इंडिया के सबसे तेज धावक अनिमेष कुजूर का सरगुजा पुलिस ने किया सम्मान, माता-पिता दोनों हैं डीएसपी

अंबिकापुर। अनिमेष कुजूर को आज कौन नहीं जानता है। वे देश के सबसे तेज धावक हैं। उनके माता-पिता पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं। पुलिस परिवार से निकलकर देश का सबसे तेज धावक होने का गौरव उन्हें प्राप्त हैं। यह पुलिस परिवार को भी गौरवान्वित करने वाला पल है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस (Surguja Police) द्वारा सोमवार को रक्षित केंद्र में एक समारोह का आयोजन कर अनिमेष कुजूर को सम्मानित किया गया। खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान सरगुजा आईजी दीपक झा और एसएसपी राजेश अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया। बता दें कि अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.14 सेकेंड में पूरी की है। उन्होंने कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक अपने नाम किए हैं।