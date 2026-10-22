Surguja Teachers: हत्या के प्रयास से लेकर क्रिप्टोकरेंसी और धोखाधड़ी में इन 3 शिक्षकों को हुई थी जेल, DEO ने किया सस्पेंड

डीईओ ने बताया कि उक्त प्रकरण में आरोपी शिक्षक राजकुमार पैकरा को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से उन्हें केन्द्रीय जेल में निरूद्ध किया गया था। शिक्षक कुल 73 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा। शासकीय पद पर पदस्थ रहते हुए आपराधिक एवं धोखाधड़ी में संलिप्त पाए जाना तथा 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने शासकीय सेवक के पदीय दायित्वों एवं मर्यादा के विपरीत होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाए जाने पर शिक्षक राजकुमार पैकरा को निलंबित किया गया है।