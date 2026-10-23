Surguja Liquor Ban: अब कंचनपुर में पूरी तरह बंद होगी शराब! बनाने पर 6 हजार और पिलाने पर लगेगा 3 हजार का जुर्माना

लखनपुर। सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों में अब शराबबंदी (Liquor ban) की पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत गांव से की जा रही है। पिछले माह ही लखनपुर ब्लॉक के ग्राम केवरी निवासी ग्रामीणों ने शराब बनाने व पिलाने तथा पीकर गांव में आने वाले लोगों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। इस नियम को जिसने तोड़ा, उस पर अर्थदंड लगाया गया। अब उक्त गांव में पूरी तरह शराबबंदी हो चुकी है। इसी कड़ी में लखनपुर ब्लॉक के ही ग्राम पंचायत उमरौली के आश्रित ग्राम कंचनपुर में पूर्ण शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने 23 अक्टूबर को जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने कहा कि ग्राम संगठन के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार गांव में शराब बनाने पर 6 हजार, शराब पिलाने पर 3 हजार तथा दूसरे स्थान से शराब पीकर आकर गांव में लड़ाई-झगड़ा करने पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।