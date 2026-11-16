महासमुंद जिला जेल से फिल्मी अंदाज में फरार हुए 4 कैदी, कंबल के सहारे फांदी ऊंची दीवार, एक पकड़ा गया

Breaking News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां जिला जेल से सोमवार सुबह चार कैदी ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। कैदियों ने जेल में मिलने वाले कंबल का इस्तेमाल कर दीवार पार की। बताया जा रहा है कि पांच कैदियों ने भागने की योजना बनाई थी, लेकिन इनमें से एक कैदी दीवार फांदने के दौरान गिर गया और जेल प्रशासन ने उसे पकड़ लिया। घटना की पुष्टि एडिशनल एसपी ने की है।