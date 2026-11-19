Mahasamund Hrsp Number Plate: महासमुंद जिले में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायद कछुआ चाल से आगे बढ़ रही है। ढाई साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पुराने वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सडक़ों पर फर्राटा भर रहे हैं। शिविर लगाने के बाद भी नया नंबर प्लेट लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जिले में 2024 से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग ढाई साल बाद भी आधे पुराने वाहनों में भी एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या लगभग एक लाख 78 हजार ६७६ है। जिसमें एचएसआरपी नंबर लगाना अनिवार्य है।