CG Paddy Procurement: धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला (photo-AI )
CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने का मामला सामने आया है। बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र में एक किसान ने एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मामले की जांच की। जांच में किसान की करीब 2 एकड़ भूमि पर ही धान की फसल कटाई होने की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होना संभावित पाया गया। मामले में कलेक्टर विनय लंगेह ने किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मामला धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर (समिति पथरला) का है। यहां ग्राम भातखुदा के किसान कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान बेचा था। निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर फसल और संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की जांच में सामने आया कि किसान कांतिलाल पटेल के नाम पर कुल 2.5200 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है। इसमें 2.2400 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल दर्ज है। शासन की धान खरीदी नीति के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान है।
जांच के दौरान तैयार पंचनामा के अनुसार किसान की लगभग 2 एकड़ भूमि में ही धान की फसल की कटाई हुई थी। इस आधार पर करीब 42 क्विंटल धान उपार्जन योग्य होना संभावित पाया गया। इसके बावजूद किसान ने एक ही दिन में 80 क्विंटल धान बेच दिया। इस तरह फसल कटाई के विवरण और बेची गई धान की मात्रा में अंतर सामने आया।
जांच में प्रथम दृष्टया निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने की आशंका सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने संबंधित किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस मामले में उपार्जन केंद्र की जिम्मेदारी भी तय करने की पहल की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी में शासन के निर्धारित नियमों का पालन कराना जरूरी है। खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों की निगरानी जारी रखने की बात कही है।
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