CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने का मामला सामने आया है। बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र में एक किसान ने एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मामले की जांच की। जांच में किसान की करीब 2 एकड़ भूमि पर ही धान की फसल कटाई होने की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होना संभावित पाया गया। मामले में कलेक्टर विनय लंगेह ने किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।