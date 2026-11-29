Raigarh Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण एक और सड़क हादसे में परिवार की खुशियां उजड़ गईं। पुसौर थाना क्षेत्र में नावापारा बाजार के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटा घायल हो गए। दुर्घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।