रायगढ़ में दर्दनाक हादसा (Photo Source- Patrika File Photo)
Raigarh Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण एक और सड़क हादसे में परिवार की खुशियां उजड़ गईं। पुसौर थाना क्षेत्र में नावापारा बाजार के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटा घायल हो गए। दुर्घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, लंकापाली निवासी हाराचंद चौहान अपनी पत्नी संजूलता चौहान और बेटे आयुष के साथ सुबह करीब 9 बजे होंडा सीबी साइन बाइक (क्रमांक OD 23 K 0437) से ग्राम कंडेकेला गए थे। तीनों बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुसौर थाना क्षेत्र के नावापारा बाजार के सामने लारा रोड पर यह हादसा हो गया।
बताया गया कि नावापारा रोड की ओर से आ रही बोलेरो (क्रमांक OR 17 K 5916) के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार परिवार सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में हाराचंद चौहान के सिर में गंभीर चोटें आईं। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
इस दुर्घटना में हाराचंद की पत्नी संजूलता चौहान के मुंह और हाथ में चोटें आई हैं। वहीं, उनके बेटे आयुष के दाहिने पैर में चोट लगी है। एक ही हादसे में परिवार ने अपना मुखिया खो दिया। घटना के बाद इलाके में भी दुख का माहौल है।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुसौर थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है।
रायगढ़ जिले में सड़क हादसों के बीच इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को सामने ला दिया है। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी किसी परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटा घायल हो गए। अब पुलिस की जांच में दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता चलेगा।