Road Accident: छत्तीसगढ़ के मोहला क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पूर्व जनपद सदस्य के बेटे की मौत हो गई। मेडिकल बंद कर बाइक से घर लौट रहे युवक की भोजटोला के पास दुर्घटना में जान चली गई। बताया जा रहा है कि बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।