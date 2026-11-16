तेज रफ्तार बाइक पुल से टकराई, युवक की मौके पर मौत, भिलाई जा रहा था मृतक

Rajnandgaon Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार रात सोमनी-टेडेसरा के बीच इंदावानी पुल पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोलिहापुरी निवासी 38 वर्षीय ओमप्रकाश वर्मा बाइक से भिलाई जा रहे थे। इसी दौरान इंदावानी पुल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ओमप्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।