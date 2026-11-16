तेज रफ्तार बाइक पुल से टकराई, युवक की मौके पर मौत, भिलाई जा रहा था मृतक

तेज रफ्तार बाइक पुल से टकराई (Photo Patrika)(
Rajnandgaon Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार रात सोमनी-टेडेसरा के बीच इंदावानी पुल पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोलिहापुरी निवासी 38 वर्षीय ओमप्रकाश वर्मा बाइक से भिलाई जा रहे थे। इसी दौरान इंदावानी पुल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ओमप्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।
हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार ओमप्रकाश वर्मा को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सोमनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की विवेचना कर रही है।
बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश वर्मा अपने गांव कोलिहापुरी से बाइक पर सवार होकर भिलाई जा रहे थे। रास्ते में इंदावानी पुल के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। एक पल की अनियंत्रित रफ्तार ने 38 वर्षीय युवक की जिंदगी छीन ली। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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राजनंदगांव
छत्तीसगढ़