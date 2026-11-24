जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान ग्राम मोहभट्ठा निवासी रूपसिंह पोटाई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर की शाम करीब 6 बजे रूपसिंह अपने खेत को देखने के लिए सुवरपाल की ओर गया हुआ था। खेत का काम देखने के बाद वह पैदल ही अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गांव का ही संजू मंडावी उससे कुछ आगे पैदल चल रहा था। दोनों गांव के गोंडवाना भवन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक तेज रफ्तार से आ रही हाइड्रा क्रेन ने रूपसिंह को टक्कर मार दी।