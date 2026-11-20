BREAKING: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मारपीट और चाकूबाजी की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। सुकुलदैहान में शराब के नशे में हंगामा कर रहे छोटे भाई को समझाना बड़े भाई को भारी पड़ गया। नाराज छोटे भाई ने हसिया से उसके सिर पर वार कर दिया। वहीं, बसंतपुर थाना क्षेत्र में बहन से बातचीत करने के शक में चार आरोपियों ने 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घटनाओं में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।