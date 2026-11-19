मुख्यमंत्री मजराटोला योजना के तहत दूरस्थ और बसाहट वाले क्षेत्रों तक बिजली सुविधा पहुंचाने के लिए विद्युतीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम सुडियाल में भी इसी योजना के माध्यम से बिजली लाइन का विस्तार किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद गांव में बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। इससे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को बिजली सुविधा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल परियोजना का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।