जंगल-पहाड़ पार कर सुडियाल पहुंचेगी बिजली (Photo Source- AI Generate)
Electricity Project: घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे ग्राम सुडियाल तक अब विकास की रोशनी पहुंचने वाली है। आजादी के बाद भी बुनियादी सुविधाओं की चुनौती से जूझ रहे इस दूरस्थ वनांचल गांव में विद्युतीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत 44 लाख 40 हजार रुपये की लागत से बिजली लाइन का विस्तार किया जा रहा है।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सुडियाल में मुख्यमंत्री मजराटोला योजना के तहत यह काम कराया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद गांव तक बिजली पहुंचाने का रास्ता आसान होगा। खास बात यह है कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद बिजली कंपनी की टीम लगातार मौके पर काम कर रही है।
ग्राम सुडियाल तक बिजली पहुंचाने के लिए 7.5 किलोमीटर लंबी 11 केवी बिजली लाइन का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा 550 मीटर एलटी लाइन बिछाई जाएगी। गांव में बिजली आपूर्ति के लिए 25 केवीए क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया जाएगा। पूरे विद्युतीकरण कार्य पर करीब 44 लाख 40 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य को भी पूरा करने के लिए बिजली कंपनी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।
सुडियाल गांव तक बिजली पहुंचाना सामान्य विद्युतीकरण कार्यों से अलग है। गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बिजली के खंभे, तार और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद बिजली कंपनी की टीम दुर्गम क्षेत्र में लाइन विस्तार का काम कर रही है। परियोजना के तहत बिजली आपूर्ति से जुड़ी जरूरी संरचना तैयार की जा रही है, ताकि गांव तक नियमित बिजली पहुंचाई जा सके।
विद्युतीकरण कार्य की प्रगति और मौके पर आ रही चुनौतियों का जायजा लेने राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम स्वयं ग्राम सुडियाल पहुंचे। दुर्गम रास्तों को देखते हुए उन्होंने मोटरसाइकिल से मौके तक पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिजली लाइन विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति देखी। मौके पर पहुंचकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने का उद्देश्य परियोजना की प्रगति और मैदानी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को समझना रहा।
मुख्यमंत्री मजराटोला योजना के तहत दूरस्थ और बसाहट वाले क्षेत्रों तक बिजली सुविधा पहुंचाने के लिए विद्युतीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम सुडियाल में भी इसी योजना के माध्यम से बिजली लाइन का विस्तार किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद गांव में बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। इससे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को बिजली सुविधा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल परियोजना का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।
दुर्गम वनांचल में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा का विस्तार ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। बिजली उपलब्ध होने से घरों में रोशनी के साथ दैनिक कामकाज में भी सुविधा होगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए बेहतर परिस्थितियां बन सकेंगी। ग्राम सुडियाल में चल रहा विद्युतीकरण कार्य इसी दिशा में एक अहम कदम है। अब ग्रामीणों को परियोजना के पूरा होने और बिजली आपूर्ति शुरू होने का इंतजार है।
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