ट्रेन के सामने कूदकर अज्ञात युवक ने की आत्महत्या (photo AI image)
Train Accident in Rajnandgaon: शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर परमालकसा रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने छलांग लगाई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाने जांच की जा रही है।
युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक की पहचान होने के बाद ही उसके परिवार और घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल सोमनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार घटना परमालकसा रेलवे स्टेशन के पास की है। यहां से गुजर रही ट्रेन के सामने एक युवक के कूदने की सूचना मिली। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में भी हलचल मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सोमनी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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राजनंदगांव
छत्तीसगढ़