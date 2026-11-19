जानकारी के अनुसार घटना परमालकसा रेलवे स्टेशन के पास की है। यहां से गुजर रही ट्रेन के सामने एक युवक के कूदने की सूचना मिली। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में भी हलचल मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सोमनी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।