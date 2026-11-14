14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Indian Railway: शादी सीजन के बीच रेलवे का झटका, रायपुर से गुजरने वाली 52 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: शादी सीजन के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रायपुर से गुजरने वाली 52 ट्रेनें 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में रद्द रहेंगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Updated: 14 Nov 2026, 12:37 PM IST

Indian Railway

रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते यात्री (photo Patrika)

Indian Railway: @ हिमांशु शर्मा। शादी का सीजन शुरू होने वाला है। घरों में शहनाइयां गूंजने की तैयारी है। कोई बेटी की विदाई के लिए रिश्तेदारों का इंतजार कर रहा है तो कोई बेटे की शादी में शामिल होने के लिए दूर शहरों से आने वाले मेहमानों की राह देख रहा है। लेकिन इन खुशियों के बीच रेलवे के एक फैसले ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले विवाह सीजन में रेलवे ने 52 ट्रेनों को अलग-अलग दिनों में रद्द किया है। ऐसे में शादी-ब्याह में शामिल होने के लिए पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों के सामने सफर का संकट खड़ा हो गया है।

पैसेंजर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाए

दरअसल रेलवे के अनुसार चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। जो कि 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक निर्धारित तिथियों में होगा। इसके कारण जोन से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द रहेगी। वहीं दो गाडि़यां परिवर्तित मार्ग से तो दो गाडि़यां बीच स्टेशन में समाप्त होगी। 6 माह पहले भी रेलवे ने जून माह में करीब 86 ट्रेनें रद्द की थीं।

शादी की खुशियों पर सफर की चिंता भारी

शादी के सीजन में ट्रेनों में पहले से ही यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऊपर से त्योहार सीजन में वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या भी होगी। ऐसे में 52 ट्रेनों के रद्द होने से उपलब्ध ट्रेनों में सीटों की मारामारी बढ़ रही है। किसी को सड़क मार्ग से सफर करना पड़ सकता है तो किसी को शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी यात्रा की तारीख आगे-पीछे करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को उठानी पड़ सकती है।

यात्रा से पहले जरूर जांचें ट्रेन की स्थिति

रेलवे के इस फैसले के बाद यात्रियों को सलाह है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। केवल पुराने टिकट और समय-सारिणी के भरोसे स्टेशन पहुंचना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में यात्रियों की नजर अब रेलवे की ओर से मिलने वाली वैकल्पिक व्यवस्था और राहत पर टिकी है।

हावड़ा-मुंबई-अहमदाबाद रूट में ज्यादा असर

इसका असर हावड़ा-पुणे-मुंबई-अहमदाबाद व हैदराबाद समेत कई प्रमुख रेल मार्गों पर पड़ेगा। इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ेगी। खासकर उन परिवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जिन्होंने शादी की तारीख और समारोह के हिसाब से महीनों पहले रेल टिकट बुक करा रखे हैं। रेलवे ने अलग-अलग रूट की टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, हावड़ा-पुणे दुरंतो, चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस, सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस, तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस, मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस, कामाख्या-एलटीटी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, हटिया-पुणे एक्सप्रेस, हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस समेत 52 ट्रेन रद्द रहेगी।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.