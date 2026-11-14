भूपेश बघेल का चुनाव आयोग पर बड़ा तंज, बोले- BJP चाहे तो 90 सीटों वाले राज्य में 91 सीटें जीत जाए

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नई पीढ़ी के मतदाताओं यानी Gen-Z से डर रही है। उनका कहना है कि नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ने से युवाओं के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से विरोध किए जाने के बाद नगर निगम ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए समय जरूर बढ़ाया, लेकिन बड़ी संख्या में युवाओं के नाम अब भी सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। बघेल ने कहा कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।