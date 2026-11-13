‘मोदी के साथ क्रिकेट खेलूंगा और राहुल की विकेट लूंगा’, रामदास अठावले का छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक समय वह कांग्रेस में थे और उस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया था। अठावले ने कहा कि उन्होंने ढाई साल के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पहले जैसी नहीं रह गई है। गौरतलब है कि रामदास अठावले अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक मुद्दों पर अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा।