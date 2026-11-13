‘मोदी के साथ क्रिकेट खेलूंगा और राहुल की विकेट लूंगा’, रामदास अठावले का छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान

रामदास अठावले का राहुल गांधी पर तंज (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए अठावले ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब उनका प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता उनके साथ है और आगामी चुनाव में भी भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों को जीत मिलेगी।
अपने खास अंदाज में बयान देने के लिए पहचाने जाने वाले रामदास अठावले ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट खेलेंगे और राहुल गांधी की विकेट लेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदास अठावले ने राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना अब मुश्किल है। अठावले के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश की जनता का समर्थन उनके साथ है। आने वाले चुनावों में भी भाजपा और उसके गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस के पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह कांग्रेस में थे, तब उन्होंने सोनिया गांधी से भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी।
उस समय उन्होंने सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को ढाई साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अठावले ने कहा कि उस समय उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनका मानना है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनना काफी मुश्किल है।
रामदास अठावले ने अपने चिरपरिचित मजाकिया और शायराना अंदाज में 2029 को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट खेलेंगे और राहुल गांधी की विकेट लेंगे।उनका यह बयान राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। क्रिकेट के जरिए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के आगामी चुनावों में जीत का भरोसा जताया। अठावले का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की स्थिति मजबूत है। उन्होंने आगामी चुनाव में भी एनडीए की जीत का दावा किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक समय वह कांग्रेस में थे और उस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया था। अठावले ने कहा कि उन्होंने ढाई साल के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पहले जैसी नहीं रह गई है। गौरतलब है कि रामदास अठावले अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक मुद्दों पर अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा।
रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी के आरोपों का मुद्दा भी सामने आया। इस दौरान अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उनका छत्तीसगढ़ दौरा दो दिवसीय है। दौरे के दौरान रायपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। फिलहाल उनके राहुल गांधी पर दिए गए बयान और 2029 में क्रिकेट खेलकर विकेट लेने वाली टिप्पणी की राजनीतिक चर्चा हो रही है।
लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। रामदास अठावले ने अपने बयान के जरिए भाजपा और एनडीए की जीत का भरोसा जताया है, वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मुश्किल स्थिति में बताया है। उनके बयान में राजनीतिक हमला होने के साथ-साथ क्रिकेट का दिलचस्प तड़का भी देखने को मिला। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से अठावले के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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