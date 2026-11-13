रायपुर कमिश्नरेट में 4 TI के तबादले, तेलीबांधा-आमानाका और उरला को मिले नए थाना प्रभारी

इस फेरबदल में आमानाका, उरला और तेलीबांधा थाने प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन तीनों थानों में नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अजय झा को आमानाका, सुधांशु बघेल को उरला और रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टिकरापारा में पदस्थ प्रमोटिव निरीक्षक बालेश्वर लहरे को रक्षित केंद्र भेजा गया है। रायपुर कमिश्नरेट में हुए इस बदलाव के बाद अब संबंधित थानों की जिम्मेदारी नए प्रभारियों के पास होगी।