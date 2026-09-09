Raipur Police Transfer: 7 थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Raipur Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने 7 निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कई थाना प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कुछ अधिकारियों को थानों से हटाकर रक्षित आरक्षी केंद्र भेजा गया है, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है।