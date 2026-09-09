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Chhattisgarh Ration News: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर, एक साथ मिल रहा दो माह का चावल

Ration Shop Chhattisgarh: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी राहत है। सितंबर और अक्टूबर का दो माह का चावल एक साथ मिल रहा है। लाभार्थी 30 सितंबर तक राशन ले सकेंगे।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 09, 2026

Ration shop

राशन दुकानों में दो महीने का चावल एक साथ (PHoto Patrika)

Ration News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत प्रदेशभर के राशन कार्डधारियों के लिए सितंबर और अक्टूबर माह का खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य की सभी 14,186 उचित मूल्य दुकानों के लिए दोनों महीनों का खाद्यान्न आवंटन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राशन दुकानों में चावल समेत निर्धारित खाद्यान्न का भंडारण भी किया जा रहा है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके।

दो माह का राशन पहुंच चूका

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश की 14,186 उचित मूल्य दुकानों में से अब तक 9,356 दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण पूरा हो चुका है। यानी करीब 66 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में सितंबर और अक्टूबर माह के लिए खाद्यान्न पहुंच चुका है। इन दुकानों से राशन कार्डधारियों को दोनों माह का चावल वितरण भी शुरू कर दिया गया है।

30 सितंबर तक मिलेगा दो माह का चावल

राशन कार्डधारियों के लिए राहत की बात यह है कि वे सितंबर और अक्टूबर दोनों माह का चावल 30 सितंबर तक प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने दोनों महीनों के लिए खाद्यान्न का आवंटन एक साथ जारी किया है। ऐसे में पात्र हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित उचित मूल्य दुकान से निर्धारित मात्रा में चावल प्राप्त कर सकते हैं। दो माह का खाद्यान्न एक साथ उपलब्ध होने से राशन कार्डधारियों को बार-बार दुकान जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि जिन उचित मूल्य दुकानों में अभी खाद्यान्न का भंडारण नहीं हुआ है, वहां जल्द ही खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

66 प्रतिशत दुकानों में पहुंचा खाद्यान्न

प्रदेश में कुल 14,186 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से 9,356 दुकानों में सितंबर और अक्टूबर माह के खाद्यान्न का भंडारण हो चुका है। यह कुल दुकानों का लगभग 66 प्रतिशत है। इन दुकानों से राशन वितरण शुरू हो चुका है। शेष उचित मूल्य दुकानों में भी खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। विभाग का प्रयास है कि सभी पात्र राशन कार्डधारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए।

हितग्राहियों को समय पर राशन देने पर जोर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में बड़ी संख्या में परिवारों को हर महीने निर्धारित मात्रा में चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में खाद्यान्न के आवंटन और भंडारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वितरण शुरू किया जाता है। सितंबर और अक्टूबर का खाद्यान्न एक साथ जारी किए जाने से राशन कार्डधारियों को सुविधा मिलेगी। विभाग की ओर से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राशन लेने से पहले दुकान में उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं

जिन राशन दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण पूरा हो चुका है, वहां वितरण शुरू हो गया है। वहीं अन्य दुकानों में खाद्यान्न पहुंचने के बाद वितरण शुरू किया जाएगा। ऐसे में राशन कार्डधारी अपनी संबंधित उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न की उपलब्धता की जानकारी लेकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के अनुसार राशन कार्डधारी 30 सितंबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों माह का चावल ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने राशन कार्ड से संबंधित उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करना होगा।

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Updated on:

09 Sept 2026 11:42 am

Published on:

09 Sept 2026 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Ration News: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर, एक साथ मिल रहा दो माह का चावल

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