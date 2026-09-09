Chhattisgarh Ration News: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर, एक साथ मिल रहा दो माह का चावल

राशन कार्डधारियों के लिए राहत की बात यह है कि वे सितंबर और अक्टूबर दोनों माह का चावल 30 सितंबर तक प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने दोनों महीनों के लिए खाद्यान्न का आवंटन एक साथ जारी किया है। ऐसे में पात्र हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित उचित मूल्य दुकान से निर्धारित मात्रा में चावल प्राप्त कर सकते हैं। दो माह का खाद्यान्न एक साथ उपलब्ध होने से राशन कार्डधारियों को बार-बार दुकान जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि जिन उचित मूल्य दुकानों में अभी खाद्यान्न का भंडारण नहीं हुआ है, वहां जल्द ही खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।