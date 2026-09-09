9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर… 45 दिन का नियम हुआ खत्म, अब 25 दिन में बुक होगा सिलेंडर

Gas Booking Update: गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन की जगह 25 दिन में LPG सिलेंडर बुक किया जा सकेगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 09, 2026

Gas Booking Rule

घरेलू गैस सिलेंडर। फाइल फोटो- पत्रिका

Gas Booking Rule: रायपुर समेत प्रदेशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब यहां के उपभोक्ता भी शहरी क्षेत्र की तरह 25 दिन में ही गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लाखों उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन हैं। इसमें दो से तीन हजार सिलेंडरों की बुकिंग प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुकिंग की अवधि 45 दिन निर्धारित थी, जिसे घटाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। अमरीका-ईरान युद्ध की स्थिति के चलते गैस आपूर्ति में कमी की आशंका को देखते हुए तेल कंपनियों ने बुकिंग के नियमों में बदलाव किया था। यानी सिलेंडर लेने के 45 दिन बाद ही ग्रामीण उपभोक्ता दूसरी बुकिंग कर सकते थे। इससे बड़े परिवारों और शादी-समारोह वाले घरों में परेशानी हो रही थी।

सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियम लागू किया

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग को तत्काल प्रभाव से 25 दिन करने को कहा है। यह आदेश स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है।

प्रतिदिन एवरेज 5-6 हजार सिलेंडर की बुकिंग

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर शहर में प्रतिदिन एवरेज 5000-6000 गैस सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। जबकि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 4 हजार सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं। बुकिंग की अवधि घटने से अब इस आंकड़े में और इजाफा होने की उम्मीद है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बुकिंग की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी।

नए कनेक्शन में अबतक रोक

हालांकि बुकिंग की टाइम लाइन कम कर दी गई है, लेकिन अब भी नए कनेक्शन लेने पर रोक लगी हुई है। इसके कारण रायपुर जिले के हजारों लोग अब भी नए कनेक्शन के इंतजार में बैठे हुए हैं। इसमें ज्यादातर बाहर से आए, किराए पर रहने वाले लोग शामिल हैं। रोक के कारण लोग अधिक दाम पर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। एजेंसी वाले भी इसके एवज में 10 किलो वाला सिलेंडर लेने की सलाह दे रहे हैं।

वर्जन

अब ग्रामीण उपभोक्ता 25 दिनों में ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे, इसके लिए आदेश आ गया है। हालांकि नए कनेक्शन लेने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिला है।

  • भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक रायपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 10:08 am

Published on:

09 Sept 2026 10:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर… 45 दिन का नियम हुआ खत्म, अब 25 दिन में बुक होगा सिलेंडर

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: 39 जिलों में वोटिंग, कहीं बूथ को लेकर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत, जाने पूरी जानकारी

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Bus Fair Hike: बस यात्रियों को बड़ा झटका! 1.75 रुपए तक बढ़ सकता है किराया, जल्द जारी होगा आदेश

CG Bus Fair Hike
रायपुर

Patrika Live: ये सड़क है या मौत का हाईवे! 1500 करोड़ के 6-लेन में 500 गड्ढे, रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग का बुरा हाल

chhattisgarh news, raipur bilaspur road
रायपुर

सुपर CM तो कौशल्या भाभी है… BJP के रैप सॉन्ग पर कांग्रेस नेता दीपक बैज का बड़ा बयान

Super CM Controversy
रायपुर

कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर रेलवे ने बंद की बड़ी सुविधा, यात्रियों को अब करना होगा टिकट कैंसिल

IRCTC Connecting Train
रायपुर

PM मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में जलाए जाएंगे 36 लाख दीये, हर बूथ पर 100 दीप जलाने का लक्ष्य

PM Narendra Modi Birthday
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.