छत्तीसगढ़ में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर… 45 दिन का नियम हुआ खत्म, अब 25 दिन में बुक होगा सिलेंडर

घरेलू गैस सिलेंडर। फाइल फोटो- पत्रिका
Gas Booking Rule: रायपुर समेत प्रदेशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब यहां के उपभोक्ता भी शहरी क्षेत्र की तरह 25 दिन में ही गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लाखों उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन हैं। इसमें दो से तीन हजार सिलेंडरों की बुकिंग प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुकिंग की अवधि 45 दिन निर्धारित थी, जिसे घटाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। अमरीका-ईरान युद्ध की स्थिति के चलते गैस आपूर्ति में कमी की आशंका को देखते हुए तेल कंपनियों ने बुकिंग के नियमों में बदलाव किया था। यानी सिलेंडर लेने के 45 दिन बाद ही ग्रामीण उपभोक्ता दूसरी बुकिंग कर सकते थे। इससे बड़े परिवारों और शादी-समारोह वाले घरों में परेशानी हो रही थी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग को तत्काल प्रभाव से 25 दिन करने को कहा है। यह आदेश स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर शहर में प्रतिदिन एवरेज 5000-6000 गैस सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। जबकि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 4 हजार सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं। बुकिंग की अवधि घटने से अब इस आंकड़े में और इजाफा होने की उम्मीद है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बुकिंग की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी।
हालांकि बुकिंग की टाइम लाइन कम कर दी गई है, लेकिन अब भी नए कनेक्शन लेने पर रोक लगी हुई है। इसके कारण रायपुर जिले के हजारों लोग अब भी नए कनेक्शन के इंतजार में बैठे हुए हैं। इसमें ज्यादातर बाहर से आए, किराए पर रहने वाले लोग शामिल हैं। रोक के कारण लोग अधिक दाम पर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। एजेंसी वाले भी इसके एवज में 10 किलो वाला सिलेंडर लेने की सलाह दे रहे हैं।
अब ग्रामीण उपभोक्ता 25 दिनों में ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे, इसके लिए आदेश आ गया है। हालांकि नए कनेक्शन लेने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिला है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग