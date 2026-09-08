कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर रेलवे ने बंद की बड़ी सुविधा, यात्रियों को अब करना होगा टिकट कैंसिल

हिमांशु शर्मा/IRCTC Connecting Train: ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। रेलवे ने कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन लेट होने पर दूसरी ट्रेन में जाने की सुविधा मिलती थी। पहले अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती थी और यात्री की दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूटने वाली होती थी, तो टीटीई और स्टेशन मास्टर की अनुमति से यात्री दूसरी ट्रेन में बैठकर अपना सफर पूरा कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टिकटों से यह सुविधा हटा दी गई है।