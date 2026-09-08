आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल कराने की मांग, राज्यपाल ने कहा- विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव

Governor Ramen Deka: छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर भाषाविदों ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। लोक भवन में हुई बैठक में भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के साथ संवैधानिक मान्यता देने की दिशा में चर्चा हुई। भाषाविदों ने छत्तीसगढ़ी की प्राचीनता, साहित्यिक परंपरा और करीब 2 करोड़ लोगों द्वारा इसके प्रयोग की जानकारी दी। राज्यपाल ने सकारात्मक पहल करते हुए भाषा के इतिहास, साहित्य और व्याकरण से जुड़ी सामग्री जुटाने के लिए समिति गठित करने की बात कही। साथ ही विशेषज्ञों और विद्वानों से सुझाव लेने की बात कही।