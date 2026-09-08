Chhattisgarh: मार्कफेड की कैप कवर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप, टेंडर से 80% ज्यादा खरीद पर उठे सवाल

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई थी। आरोप है कि विभाग की ओर से यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार किया गया कि मार्कफेड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। ऐसे में खरीदी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज, फर्मों के चयन, दर निर्धारण और अतिरिक्त मात्रा में खरीद को लेकर पारदर्शिता का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। अब सवाल यह है कि 18 से अधिक शिकायतों के बाद इस पूरे मामले की स्वतंत्र और विस्तृत जांच कब होगी और यदि नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी।