Chhattisgarh News: कांग्रेस में गुटबाजी से लेकर बूथ की जमीनी हकीकत, नए प्रभारी सुखदेव भगत के सामने होंगी ये चुनौती, दौरा कभी भी

कांग्रेस के लिए 2028 का चुनाव आदिवासी क्षेत्रों में अपनी खोई हुई राजनीतिक बढ़त हासिल किए बिना आसान नहीं होगा। बस्तर में पिछले चुनावों के बाद बदले राजनीतिक समीकरण और सरगुजा में भाजपा की मजबूत मौजूदगी ने कांग्रेस की रणनीति को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। ऐसे में झारखंड से आने वाले आदिवासी नेता को प्रभारी बनाना केवल संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि आदिवासी राजनीति पर फोकस बढ़ाने का संकेत भी माना जा रहा है। भगत स्वयं झारखंड के आदिवासी क्षेत्र लोहरदगा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में वे भाजपा में चले गए थे और बाद में कांग्रेस में लौट आए। 2022 में कांग्रेस में वापसी के बाद पार्टी ने उन्हें फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दीं। 2024 में वे लोहरदगा से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।