छत्तीसगढ़ में पटवारी के 200 पदों पर होगी सीधी भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

CG Patwari Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश में भर्ती को स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर भर्ती निर्धारित सेवा भर्ती नियमों और प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के तहत की जाएगी। पटवारी के पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी। ऐसे में लंबे समय से पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।