10 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा संकेत, अब 4 महीने में होगा निर्णय

अब संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले नए अभ्यावेदन पर तय समय सीमा के भीतर फैसला लेना होगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा या नहीं। हाईकोर्ट का यह आदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की तरह है। लंबे समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे लोगों को अब उम्मीद है कि उन्हें स्थायी नौकरी मिल सकती है। अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।