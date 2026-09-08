Chhattisgarh Food Safety: छत्तीसगढ़ में फूड सेफ्टी अभियान तेज! 10 अस्पतालों को मिला खास ‘Eat Right’ टैग

खाद्य सुरक्षा मानकों और बेहतर खाद्य प्रबंधन को लेकर प्रदेश के कई जिलों में FoSTaC प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। बलरामपुर, कोरबा, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर सहित अन्य जिलों में खाद्य कारोबारियों और संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष जिलों में भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में ईट राइट क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट और ईट राइट स्कूल के प्रमाणन की प्रक्रिया भी चल रही है।