8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Food Safety: छत्तीसगढ़ में फूड सेफ्टी अभियान तेज! 10 अस्पतालों को मिला खास ‘Eat Right’ टैग

Chhattisgarh Eat Right Campus: छत्तीसगढ़ के 10 अस्पतालों को ‘Eat Right’ टैग मिला है। खैरागढ़ के 3 खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन मिला, वहीं 1500 किलो एनालॉग पनीर नष्ट कराया गया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 08, 2026

Chhattisgarh Food Safety

अस्पतालों से बाजार तक फूड सेफ्टी पर फोकस (Photo Source- shutterstock.com/hi/)

Chhattisgarh Food Safety: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान के तहत लगातार काम किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रमाणन, प्रशिक्षण, जागरूकता और जांच अभियान के जरिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में प्रदेश के 10 अस्पतालों को ‘ईट राइट’ टैग दिया गया है, जबकि खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन मिला है।

Hygiene Rating Certification: 10 अस्पतालों को मिला ‘ईट राइट’ टैग

प्रदेश में पिछले तीन महीनों के दौरान ईट राइट कैंपस, हाइजीन रेटिंग और FoSTaC प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ईट राइट कैंपस प्रमाणन के तहत जिला अस्पताल कांकेर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और बीजापुर को ‘ईट राइट’ टैग दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग के SSIMS Hospital को भी यह प्रमाणन मिला है।

इस पहल का उद्देश्य अस्पताल परिसरों में मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। वहीं खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग प्रमाणन दिया गया है। इससे प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कई जिलों में FoSTaC प्रशिक्षण

खाद्य सुरक्षा मानकों और बेहतर खाद्य प्रबंधन को लेकर प्रदेश के कई जिलों में FoSTaC प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। बलरामपुर, कोरबा, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर सहित अन्य जिलों में खाद्य कारोबारियों और संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष जिलों में भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में ईट राइट क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट और ईट राइट स्कूल के प्रमाणन की प्रक्रिया भी चल रही है।

एनालॉग पनीर पर विभाग का एक्शन

एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। विभिन्न स्थानों से लिए गए सैंपलों की जांच के बाद अब तक करीब 1500 किलोग्राम एनालॉग पनीर नष्ट कराया गया है। लैब जांच में खाद्य सामग्री अवमानक या असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 01:57 pm

Published on:

08 Sept 2026 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Food Safety: छत्तीसगढ़ में फूड सेफ्टी अभियान तेज! 10 अस्पतालों को मिला खास ‘Eat Right’ टैग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल कराने की मांग, राज्यपाल ने कहा- विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव

Governor Ramen Deka
रायपुर

IGKV Paper Leak: कृषि विश्वविद्यालय में लीक हुए पेपर की परीक्षाएं शुरु, तीन विषयों की परीक्षा की गई थी निरस्त

Paper leak at IGKV
रायपुर

Private Nursing Colleges: 36 नर्सिंग कॉलेजों को अचानक नोटिस, अब कल तक देना होगा जवाब

Notice Issued
रायपुर

Chhattisgarh: मार्कफेड की कैप कवर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप, टेंडर से 80% ज्यादा खरीद पर उठे सवाल

Chhattisgarh
रायपुर

CG Bus Strike: 22 सितंबर से बस चालकों की हड़ताल, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का अनिश्चितकालीन महाबंद का ऐलान

Chhattisgarh Bus strike
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.