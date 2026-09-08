Private Nursing Colleges: 36 नर्सिंग कॉलेजों को अचानक नोटिस, अब कल तक देना होगा जवाब

नोटिस पाने वाले कॉलेजों में रायपुर जिले के कई निजी नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं। इनमें सृष्टि नर्सिंग कॉलेज, अभनपुर, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू राजेंद्र नगर, प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, गोढ़ी मंदिरहसौद, लीला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर, रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुरा, वीपी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजातालाब, श्री ओंकार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर और अंत्योदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भेलवाडीह, नवा रायपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन कॉलेजों के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के निजी नर्सिंग कॉलेजों को भी विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।