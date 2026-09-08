सुपर CM तो कौशल्या भाभी है… BJP के रैप सॉन्ग पर कांग्रेस नेता दीपक बैज का बड़ा बयान

सौम्या चौरसिया को लेकर भाजपा के हमले पर भी दीपक बैज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “सौम्या चौरसिया तो एक अधिकारी थी।” बैज के इस बयान के बाद ‘सुपर CM’ को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच यह सियासी तकरार फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए लगातार आगे बढ़ रही है। पोस्टर के बाद वीडियो और अब रैप सॉन्ग के जरिए दोनों दल एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ‘सुपर CM’ का यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है।