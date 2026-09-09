Patrika Live: ये सड़क है या मौत का हाईवे! 1500 करोड़ के 6-लेन में 500 गड्ढे, रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग का बुरा हाल

पत्रिका टीम ने रायपुर-सिमगा और सिमगा-बिलासपुर के बीच करीब 90 किलोमीटर का सफर तय किया। ( Chhattisgarh News ) इस दौरान हाईवे की चमचमाती दावों के पीछे छिपी बदहाली, भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें खुल गईं। पूरे रास्ते में 500 से अधिक बड़े और जानलेवा गड्ढे मिले। स्थिति यह है कि कहीं सड़क आधा फीट तक धंस गई है, तो कहीं गड्ढों की गहराई एक फीट तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये गड्ढे अचानक चालकों के सामने आ जाते हैं।