छत्तीसगढ़ में बिछेगी विकास की नई रेल पटरी, 3 बड़े प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

छत्तीसगढ़ से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यात्री सुविधाओं के साथ माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। इससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, तीनों रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए यात्री सुविधाओं के साथ-साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिहाज से भी अहम मानी जा रही हैं। 2029-30 तक इनके पूरा होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में रेल परिवहन की क्षमता पहले से बेहतर होने की उम्मीद है।