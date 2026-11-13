छत्तीसगढ़ में 1.90 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधार कराने या आवेदन की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की परेशानी होने पर नागरिक निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET एप में 'बुक ए कॉल विथ BLO' फीचर दिया गया है। इसकी मदद से मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे बातचीत के लिए कॉल बुक कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की इस सुविधा से मतदाताओं को घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पाने में मदद मिलेगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपनी मतदाता जानकारी की जांच नहीं की है, वे 11 दिसंबर की समयसीमा से पहले ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें।