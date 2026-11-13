छत्तीसगढ़ में 1.90 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा

छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों का दबदबा (Photo Source- Patrika)
Draft Voter List: छत्तीसगढ़ में नई मतदाता सूची का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के तहत प्रदेश की प्रारंभिक मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कुल 1 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 95.31 लाख महिला मतदाता और 94.84 लाख पुरुष मतदाता हैं। वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 412 दर्ज की गई है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब मतदाताओं को अपना नाम और अन्य जानकारियां जांचने का मौका दिया गया है। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है या नाम, पता और अन्य विवरण में गलती है तो 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
छत्तीसगढ़ की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 95.31 लाख महिला मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 94.84 लाख है। इसके अलावा प्रदेश में 412 थर्ड जेंडर मतदाता भी सूची में शामिल हैं। इस तरह राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,90,16,768 हो गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
नई मतदाता सूची जारी होने के बाद अब नागरिकों को अपना नाम जांचने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मतदाता सूची देखने की सुविधा दी है। मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर वहां चस्पा की गई ड्राफ्ट सूची में नाम देख सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन और ECINET एप के माध्यम से भी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी तरह की परेशानी होने पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके बाद प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 27,196 से घटकर 26,854 रह गई है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, प्रदेश में अब कुल 26,854 मतदान केंद्र होंगे। इनमें 5,876 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में और 20,978 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव के बाद निर्वाचन आयोग ने नए मतदान केंद्रों की अद्यतन सूची भी सार्वजनिक की है। ऐसे में मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी नई मतदान केंद्र संबंधी जानकारी भी जांच लें, ताकि चुनाव के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम छूटने, गलत जानकारी दर्ज होने या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने की स्थिति में मतदाता 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग प्रकार के आवेदन के लिए फॉर्म निर्धारित किए हैं।
मतदाता अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या निर्धारित निर्वाचन कार्यालय की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।
इस बार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में युवाओं के लिए भी खास सुविधा दी गई है। ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण का अवसर देना है, ताकि 18 वर्ष की पात्रता पूरी होने पर वे मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकें।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों की जांच कर उनका निराकरण किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, 28 दिसंबर तक सभी दावे-आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को छत्तीसगढ़ की अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधार कराने या आवेदन की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की परेशानी होने पर नागरिक निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET एप में 'बुक ए कॉल विथ BLO' फीचर दिया गया है। इसकी मदद से मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे बातचीत के लिए कॉल बुक कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की इस सुविधा से मतदाताओं को घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पाने में मदद मिलेगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपनी मतदाता जानकारी की जांच नहीं की है, वे 11 दिसंबर की समयसीमा से पहले ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें।
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