छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा मंथन, लाउडस्पीकर से पोस्टर-बैनर तक के नियम होंगे सख्त? जानें क्या बदलेगा

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Election Rules: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाने, दीवारों को प्रचार सामग्री से खराब करने तथा अन्य निर्वाचन अपराधों पर कार्रवाई के कानूनी प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न अधिनियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आठ प्रमुख कानूनों और उनके प्रावधानों की समीक्षा की गई।