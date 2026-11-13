13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा मंथन, लाउडस्पीकर से पोस्टर-बैनर तक के नियम होंगे सख्त? जानें क्या बदलेगा

Chhattisgarh Local Body Elections: चुनाव प्रचार के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, पोस्टर-बैनर लगाने और सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों पर कार्रवाई के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

राहुल जैन

Updated: 13 Nov 2026, 12:14 PM IST

Election Campaign Rules

चुनाव, PC- Patrika Studio

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Election Rules: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाने, दीवारों को प्रचार सामग्री से खराब करने तथा अन्य निर्वाचन अपराधों पर कार्रवाई के कानूनी प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न अधिनियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आठ प्रमुख कानूनों और उनके प्रावधानों की समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़े कानूनों पर चर्चा हुई। इनमें छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।

आम लोगों को इन मामलों में दिख सकता है असर

प्रस्तावित संशोधनों का असर चुनाव के दौरान आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है। मसलन, चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण, बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाना, सार्वजनिक संपत्तियों को प्रचार सामग्री से विरूपित करना और निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लंघन करना। संशोधन प्रस्तावों पर आगे की विधायी प्रक्रिया के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

निकाय चुनाव से पहले भाजपा का नया प्लान, दिवाली मिलन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेगी पार्टी, जानें पूरा समीकरण

ये भी पढ़ें
BJP

10 साल की जरूरत के हिसाब से बनेंगे विभागों के पद

बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुरूप पदों के सृजन, प्रशासनिक ढांचे और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। इससे भविष्य में विभागों में कर्मचारियों की जरूरत और प्रशासनिक कार्यक्षमता के हिसाब से पदों की योजना बनाने का रास्ता तैयार होगा।

भिलाई-चरोदा में किसे मिलेगा टिकट? एक वार्ड में दो-दो दावेदार, महापौर पद पर जातीय गणित ने बढ़ाई उलझन

ये भी पढ़ें
Mayor Election
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.