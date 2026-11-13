Life Certificate: छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मोबाइल से जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया को अधिक सरलइस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेंशनर बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपनी पहचान का सत्यापन कर जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग और ऐसे पेंशनरों को काफी सुविधा मिलेगी, जिन्हें शारीरिक परेशानी या अन्य कारणों से बैंक अथवा संबंधित कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।