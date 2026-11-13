धान खरीदी से जनगणना तक… भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, बोले- आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी भाजपा

प्रेसवार्ता में भूपेश बघेल ने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज अगर चुनाव हो जाएं तो भाजपा के लोग एक इनोवा में ही सिमट जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की स्थिति खराब है। भाजपा को लेकर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि पार्टी को सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही चुनाव जिता सकते हैं। अगर ज्ञानेश कुमार रहेंगे तो भाजपा 90 में 91 सीटें जीत जाएगी।बघेल ने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, लेकिन नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार उपचुनाव में हार क्या मिली कि उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ गया।