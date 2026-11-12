12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

Paddy procurement: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी धान खरीदी, 158 केंद्रों पर टोकन कटना शुरू, 30 नए उपार्जन केंद्र जुड़े

paddy procurement: बेमेतरा जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। 158 केंद्रों पर टोकन वितरण जारी है। किसानों की सुविधा के लिए 30 नए उपार्जन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन पटवारियों की हड़ताल से रकबा सत्यापन पर संकट बना हुआ है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Updated: 12 Nov 2026, 2:41 PM IST

paddy procurement

छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी धान खरीदी (photo Patrika)

Chhattisgarh paddy procurement: बेमेतरा जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 10 नवंबर से टोकन वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उपार्जन केंद्रों पर किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है। जिले के कुल 158 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 27,715 टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 17.48 लाख क्विंटल से अधिक धान की प्रविष्टि दर्ज हो चुकी है। खरीदी के पहले दिन (15 नवंबर) के लिए 309 टोकन जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1,607.88 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य है।

पटवारियों की हड़ताल से सत्यापन पर संशय

एक तरफ जहां प्रशासन व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ पटवारियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने चिंता बढ़ा दी है। हड़ताल के चलते भूमि रिकॉर्ड, गिरदावरी सत्यापन और रकबा संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए हैं। यदि खरीदी शुरू होने से पहले गतिरोध दूर नहीं हुआ, तो रकबा मिलान और तकनीकी औपचारिकताओं के अभाव में वास्तविक किसानों को उपज बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन वैकल्पिक अमले की तैनाती पर मंथन कर रहा है।

30 नए उपार्जन केंद्र मंजूर दो पर स्थिति साफ नहीं

किसानों को लंबी दूरी और कतारों से राहत दिलाने जिले में 30 नए खरीदी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से दो केंद्रों की स्थापना को लेकर स्थानीय विवाद व संशय बरकरार है, जिनका स्थलीय परीक्षण कराया गया है।

विकासखंडवार 30 नवीन धान उपार्जन केंद्र

बेमेतरा (8): करचुवा, मजगांव, पडक़ीडीह, बिरसींधी, गांगपुर, बिलई, बटार, लालपुर।
नवागढ़ (12): कुंवा, मेहना, एरमशाही, झिलगा, तेन्दुआ, चिचोली, गाडामोर, ढनढनी, नांदल, ठेगाभाठ, बाधुल, तोरा।
साजा (5): भरदालोधी, पिपरिया, हथमुडी, चीजगांव, कंदई।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.