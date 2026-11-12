Paddy procurement: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी धान खरीदी, 158 केंद्रों पर टोकन कटना शुरू, 30 नए उपार्जन केंद्र जुड़े

Chhattisgarh paddy procurement: बेमेतरा जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 10 नवंबर से टोकन वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उपार्जन केंद्रों पर किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है। जिले के कुल 158 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 27,715 टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 17.48 लाख क्विंटल से अधिक धान की प्रविष्टि दर्ज हो चुकी है। खरीदी के पहले दिन (15 नवंबर) के लिए 309 टोकन जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1,607.88 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य है।