छत्तीसगढ़ के मौसम में होगा बड़ा बदलाव! 16 नवंबर तक तूफान बनने के आसार, IMD ने दिया नया अपडेट

बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेने के बाद उत्तर की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी इसका असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश या किसी तरह के खराब मौसम की चेतावनी जारी नहीं की है। अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को फिलहाल बारिश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में तूफान की दिशा और उसकी गति के आधार पर मौसम विभाग की ओर से नया अपडेट जारी किया जा सकता है।