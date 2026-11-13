Diwali 2026: पटाखों का धमाका पड़ा भारी, रायपुर में दिवाली पर 32 लोग झुलसे, रॉकेट गिरने से बच्चा गंभीर

राजधानी समेत प्रदेश में दूषित हवा के कारण पिछले चार सालों में अस्थमा समेत सांस संबंधी बीमारी वाले मरीज 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं। दूषित हवा सबसे ज्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है, जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। प्रदूषित हवा का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ठंड के सीजन में पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार सांस, पेट व दिल की बीमारी का तार सीधे आसपास के पर्यावरण से जुड़ा है। राजधानी में अक्टूबर से फरवरी के बीच शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 150 से 200 के बीच रहता है। एम्स व आंबेडकर अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अनुसार पिछले 4 साल में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस व सीओपीडी के मरीजों की संख्या जबर्दस्त बढ़ी है।