सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद CBI का बड़ा एक्शन, महादेव सट्टा ऐप के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई की जांच के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का पूरा नेटवर्क विदेश में बने एक हेड ऑफिस से संचालित किया जाता था। भारत में इसका कारोबार पैनल ऑपरेटरों के बड़े नेटवर्क के जरिए चलाया जाता था। पैनल ऑपरेटर ग्राहकों को सट्टेबाजी के लिए आईडी उपलब्ध कराते थे। इसके बाद ग्राहकों से सट्टे की रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराई जाती थी, जो कथित तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए गए थे या किराये पर लिए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे को हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता था। सीबीआई अब इस पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस कारोबार में किन लोगों ने बैंक खातों और पैसों के लेनदेन में मदद की।