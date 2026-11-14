सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद CBI का बड़ा एक्शन, महादेव सट्टा ऐप के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी

महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika File Photo)
Mahadev Betting Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जांच तेज कर दी है। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एजेंसी ने देश के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई महादेव ऐप के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर की गई। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर सट्टेबाजी के लाइव पैनल चलते मिले, जिन्हें सीबीआई ने बंद करा दिया। मौके से मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
सीबीआई की यह कार्रवाई महादेव ऐप के प्रमुख प्रमोटरों में शामिल और मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद की गई है। चंद्राकर को हाल ही में ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। पूछताछ में उसने प्लेटफॉर्म के संचालन और देशभर में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी जानकारी दी थी। इसके आधार पर सीबीआई ने अलग-अलग राज्यों में सक्रिय ऑपरेटरों की पहचान कर कार्रवाई की।
महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का मामला छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में सट्टे का कारोबार चलाए जाने के आरोप हैं। मामले में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं और जांच अलग-अलग एजेंसियों के स्तर पर भी चल रही है। अब सीबीआई ने इस नेटवर्क के पैनल ऑपरेटरों पर कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी का मानना है कि पैनल ऑपरेटर इस पूरे नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके जरिए ग्राहकों को सट्टेबाजी के लिए आईडी उपलब्ध कराई जाती थी और पैसों का लेनदेन किया जाता था।
सीबीआई की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई ठिकानों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल सक्रिय मिले। इन पैनलों के जरिए सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था। एजेंसी ने ऐसे लाइव पैनलों को बंद करा दिया। कार्रवाई के दौरान कई मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में इन दस्तावेजों से म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल से जुड़े सबूत मिलने की बात सामने आई है। सीबीआई अब जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इससे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की जानकारी मिलने की उम्मीद है।
महादेव ऐप मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। सीबीआई ने 1 नवंबर 2026 को उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायपुर स्थित विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले) की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पूछताछ के लिए सौरभ चंद्राकर को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में सीबीआई को सौंपा था।
इस दौरान एजेंसी ने उससे महादेव ऐप के संचालन, पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क और देशभर में फैले सट्टेबाजी के कारोबार को लेकर पूछताछ की। जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी और डिजिटल सबूत भी उसके सामने रखे। बताया गया कि चंद्राकर ने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय पैनल ऑपरेटरों से जुड़ी जानकारी दी। इसी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई।
सीबीआई की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद 12 नवंबर 2026 को सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में फिर पेश किया गया। अदालत ने उसे 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब जांच एजेंसी की नजर केवल मुख्य आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है जो अलग-अलग राज्यों में पैनल चलाने और सट्टेबाजी के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे।
सीबीआई की जांच के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का पूरा नेटवर्क विदेश में बने एक हेड ऑफिस से संचालित किया जाता था। भारत में इसका कारोबार पैनल ऑपरेटरों के बड़े नेटवर्क के जरिए चलाया जाता था। पैनल ऑपरेटर ग्राहकों को सट्टेबाजी के लिए आईडी उपलब्ध कराते थे। इसके बाद ग्राहकों से सट्टे की रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराई जाती थी, जो कथित तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए गए थे या किराये पर लिए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे को हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता था। सीबीआई अब इस पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस कारोबार में किन लोगों ने बैंक खातों और पैसों के लेनदेन में मदद की।
महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अपने हाथ में ली थी। इस मामले में एजेंसी ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। इसके बाद से ही जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई अब तक सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। खासतौर पर विदेश में बैठे आरोपियों, पैनल ऑपरेटरों और इस अवैध कारोबार को चलाने में मदद करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है।
सीबीआई के मुताबिक, महादेव ऐप मामले में जांच अभी जारी है। एजेंसी विदेश में मौजूद आरोपियों के साथ-साथ ऑपरेशन में मदद करने वाले लोगों और संबंधित लोक सेवकों की भूमिका भी खंगाल रही है। इसके अलावा फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी चल रही है। 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर हुई ताजा छापेमारी को इसी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल सीबीआई जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है।
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