पुलिस विभाग में समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पुलिस बल की तैनाती करना होता है। राजनांदगांव जिले में भी इसी क्रम में यह फेरबदल किया गया है। अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती में बदलाव से विभागीय कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने और उपलब्ध मानव संसाधन का आवश्यकतानुसार उपयोग करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तबादला सूची में शामिल पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना का पूरा विवरण आदेश में दिए गए स्थानों के अनुसार देखा जा सकता है।