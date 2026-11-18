CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल!(photo-patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर तबादलों का दौर जारी है। अलग-अलग जिलों में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना में बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में दुर्ग जिले में 337 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद अब राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। यहां एएसआई, हेड कांस्टेबल और आरक्षक स्तर के कुल 26 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में एसपी अंकिता शर्मा ने तबादला सूची जारी की है।
जारी सूची में 3 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 3 प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) और 20 आरक्षकों के नाम शामिल हैं। इस आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की पदस्थापना में बदलाव होगा। विभागीय स्तर पर किए गए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जरूरत के अनुसार पुलिस बल की तैनाती से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनांदगांव जिले में जारी तबादला सूची में अलग-अलग रैंक के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इसमें एएसआई से लेकर आरक्षक तक के नाम हैं। कुल 26 पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी अंकिता शर्मा की ओर से जारी आदेश के बाद पुलिस विभाग में इनकी नई पदस्थापना को लेकर बदलाव किया गया है।
इस तरह के स्थानांतरण में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकताओं और अलग-अलग थानों एवं इकाइयों में कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है। इससे पुलिस व्यवस्था में कर्मचारियों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
पुलिस विभाग में समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पुलिस बल की तैनाती करना होता है। राजनांदगांव जिले में भी इसी क्रम में यह फेरबदल किया गया है। अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती में बदलाव से विभागीय कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने और उपलब्ध मानव संसाधन का आवश्यकतानुसार उपयोग करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तबादला सूची में शामिल पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना का पूरा विवरण आदेश में दिए गए स्थानों के अनुसार देखा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में पुलिस विभाग के भीतर कई जिलों में स्थानांतरण और पदस्थापना से जुड़े आदेश जारी हुए हैं। दुर्ग जिले में एक साथ 337 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे। इसके बाद गरियाबंद जिले में भी 10 पुलिसकर्मियों का अस्थायी स्थानांतरण किया गया था। अब राजनांदगांव जिले में 26 पुलिसकर्मियों की पदस्थापना बदली गई है। लगातार अलग-अलग जिलों में हो रहे इन प्रशासनिक बदलावों के बीच पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है।
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