Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है। हाल ही में दुर्ग जिले में 337 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद अब गरियाबंद जिले के पुलिस विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के संचालन के उद्देश्य से 10 पुलिसकर्मियों का अस्थायी स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय गरियाबंद की ओर से आदेश जारी किया गया है।