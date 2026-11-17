CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल!(photo-patrika)
Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है। हाल ही में दुर्ग जिले में 337 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद अब गरियाबंद जिले के पुलिस विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के संचालन के उद्देश्य से 10 पुलिसकर्मियों का अस्थायी स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय गरियाबंद की ओर से आदेश जारी किया गया है।
जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, गरियाबंद जिले में पदस्थ 10 पुलिसकर्मियों को अस्थायी रूप से नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों की वर्तमान पदस्थापना में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित कर्मचारियों को अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद अब सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।
पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और उपलब्ध कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तबादले किए जाते हैं। इसी क्रम में गरियाबंद जिले में भी यह फेरबदल किया गया है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और अलग-अलग स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों अलग-अलग जिलों में पुलिस विभाग के भीतर स्थानांतरण और पदस्थापना में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दुर्ग जिले में 337 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद गरियाबंद में 10 पुलिसकर्मियों का अस्थायी स्थानांतरण भी इसी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
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