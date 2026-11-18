पुलिस को आशंका है कि जंगल में छिपाकर रखा गया यह हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा माओवादियों की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता था। इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने के लिए किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। जंगलों में माओवादी अक्सर हथियारों और विस्फोटकों को अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे गुप्त ठिकानों को तलाशना सुरक्षा बलों के लिए नक्सल विरोधी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, हिक्केर जंगल से बरामद सामग्री को लेकर माओवादियों की किसी खास हमले की योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।