Maoist Weapons Seized
Maoist Weapons Seized: माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में पुलिस ने जंगल के भीतर जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई में दो राइफल, 31 जिंदा कारतूस, तीन ग्रेनेड, 18 बीजीएल सेल और दो बीजीएल लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है।
इसके अलावा मौके से 10 डेटोनेटर और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, माओवादियों ने इन हथियारों और विस्फोटकों को सुरक्षा बलों की नजरों से बचाने के लिए जमीन के नीचे छिपाकर रखा था। आशंका जताई जा रही है कि इस सामग्री का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने के लिए किया जा सकता था।
गढ़चिरोली पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हिक्केर जंगल में हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई सामग्री का पता चला। जब पुलिस ने उसे बाहर निकाला तो वहां हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा भंडार मिला। माओवादियों ने इस सामग्री को इस तरह छिपाया था कि सामान्य तौर पर जंगल में आने-जाने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग सके। पुलिस ने बरामद सभी सामग्री को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस की इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है। बरामद सामान में दो राइफल और 31 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा तीन ग्रेनेड भी जब्त किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी में 18 बीजीएल सेल और दो बीजीएल लॉन्चर शामिल हैं। इनके साथ 10 डेटोनेटर भी मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। बरामद हथियारों और विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है।
पुलिस को आशंका है कि जंगल में छिपाकर रखा गया यह हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा माओवादियों की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता था। इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने के लिए किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। जंगलों में माओवादी अक्सर हथियारों और विस्फोटकों को अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे गुप्त ठिकानों को तलाशना सुरक्षा बलों के लिए नक्सल विरोधी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, हिक्केर जंगल से बरामद सामग्री को लेकर माओवादियों की किसी खास हमले की योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
गढ़चिरोली लंबे समय से माओवादी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील इलाका रहा है। यहां पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य माओवादी नेटवर्क को कमजोर करना और जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों तथा विस्फोटकों को बरामद करना है। हिक्केर जंगल में हुई यह कार्रवाई इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
जमीन के नीचे छिपाए गए हथियारों का जखीरा मिलने से माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को मजबूती मिली है। फिलहाल पुलिस बरामद सामग्री के स्रोत और इसे जंगल में छिपाकर रखने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। जांच के बाद ही इस पूरे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।
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राजनंदगांव
छत्तीसगढ़