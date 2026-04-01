Maoist surrender: 30 लाख के इनामी 9 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, AK-47, SLR समेत हथियारों के साथ पहुंचे नक्सली

पिछले कुछ वर्षों में इस नीति के कारण कई नक्सली संगठन छोड़ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों की सख्ती और विकास कार्यों के विस्तार के साथ-साथ पुनर्वास नीति ने भी नक्सल संगठन को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई है। 30 लाख के इनामी नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि अब संगठन के भीतर भी दबाव और असंतोष बढ़ रहा है।