महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ा खुलासा! जमीन के नीचे दबाकर रखे थे राइफल, पिस्तौल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

Maoist Weapons Seized: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे गड़चिरोली के कोपर्शी जंगल में पुलिस ने माओवादी गतिविधियों से जुड़े हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, माओवादियों ने हथियार और विस्फोटक जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे। विशेष अभियान के दौरान पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम ने जंगल की तलाशी ली, जिसके बाद जमीन के नीचे दबाकर रखी गई सामग्री का पता चला। पुलिस ने मौके से छह हथियारों के अलावा बड़ी संख्या में कारतूस, BGL सेल, डेटोनेटर, केबल वायर और संचार उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी।